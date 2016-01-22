Президент Литвы назвала "Северный поток-2" попыткой России расколоть Европу

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила мнение, что газопровод "Северный поток-2" служит тестом для энергетической политики ЕС, а также является попыткой России расколоть Европу.

"Сейчас не используется первый газопровод "Северный поток", поэтому нет никакой потребности его развивать. Планирующийся "Северный поток-2" — это тест для энергетической политики Европы. Это политическая декларация, еще одна попытка России добиться влияния и расколоть Европу. "Северный поток" — это тест "Мистраль" для Европейского энергетического союза", — цитирует слова президента агентство bns.lt, передает РИА Новости.

Ранее Грибаускайте заявляла, что целью нового газопровода является ослабление влияния Украины как транзитной страны.

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Российский монополист "Газпром" в июне прошлого года подписал соглашение с партнерами Западной Европы о прокладке нового газового трубопровода в Германию "Северный поток-2", в обход Украины, Польши и балтийских стран.

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия ранее направили в Брюссель письмо с критикой строительства "Северного потока-2". По мнению этих стран, проект может усилить зависимость Европы от газа из РФ, ослабить энергобезопасность стран Центральной Европы и ЕС, привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине.

"Северный поток" проходит по дну Балтийского моря — от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он состоит из двух ниток протяженностью 1224 километра с пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год каждая и является самым протяженным подводным маршрутом экспорта газа в мире. Первая очередь газопровода была запущена 8 ноября 2011 года, вторая — в октябре 2012 года.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубов газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. "Газпрому" будет принадлежать 50%, BASF, E.ON, Engie, OMV, Shell — по 10% в проекте. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком-1".