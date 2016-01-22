Яценюк поручил проверить качество нефтепродуктов на АЗС

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом Яценюк сообщил на совещании по вопросам ценообразования на рынке нефтепродуктов.

По информации пресс-службы, также на совещании Яценюк привел пример материалов, изъятых Государственной фискальной службой.

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«Бодяжат непосредственно на нефтебазах. В бензине А-95 самого бензина А-95 только 45%. В 92-м бензине самого 92-го бензина только 39%, а все остальное – дополнительные химические элементы, – цитирует Яценюка пресс-служба. – Потом у людей машины ломаются, расходы на ремонт неимоверные, увеличиваются расходы на топливо. И это еще одна часть того, что происходит на рынке нефтепродуктов, – теневой рынок».

Яценюк подчеркнул, что после проведенных анализов правительство проинформирует о результатах и дальнейших шагах, в том числе о том, последует ли наказание тех, кто нарушил закон в ходе торговой деятельности.