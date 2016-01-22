Премьер поручил расследовать факты ценового сговора на рынке нефтепродуктов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совещания по вопросам ценообразования на рынке нефтепродуктов обратился к главе Антимонопольного комитета с требованием выяснить, имели ли место факты ценового сговора на рынке нефтепродуктов Украины, начать расследование, а также «помочь исключительно рыночными методами установить честные и прозрачные правила игры на рынке нефтепродуктов». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Мы не устанавливаем цены - мы требуем рыночных подходов», - сказал глава правительства.

Во время совещания он напомнил, что неделю назад поручил главе Минэнергоугля Владимиру Демчишину провести встречу с операторами рынка нефтепродуктов для того, чтобы внедрить исключительно рыночный подход в формировании цен на нефтепродукты в розничной сети. При этом Яценюк напомнил, что за неделю цена на нефть снизилась на 10 долл. и по «удивительному стечению обстоятельств» основные операторы украинского рынка поделились на группы и действуют в ценовом аспекте синхронно.

А между тем, как подчеркнул глава правительства, есть базовые компоненты цены на нефтепродукты: цена на нефть и валютный курс. «Если цена на нефть падает, то это объективно должно влиять на конечную цену для потребителя, - сказал он. - А если курс стабильный и цена на нефть падает, то это прямо влияет на уменьшение цены на автозаправочной станции. Если же курс имеет другие параметры и цена на нефть имеет другие параметры, то это тоже в результате должно отражаться на стоимости нефтепродуктов», - отметил Яценюк.

Присутствовавший на совещании министр энергетики Владимир Демчишин сообщил, что ряд сетей уже снизили цены на бензин и дизельное топливо в среднем на 50 коп. и на 1 грн.

В свою очередь глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев сообщил о признаках «параллельного антиконкурентного поведения нескольких игроков», которые устанавливают цены, не отвечающие рыночным колебаниям, но сохраняющиеся стабильными независимо от изменений на мировых биржевых площадках. В то же время, по его словам, АМКУ уже начал соответствующее расследование. Кроме того, расследование будет проведено и в отношении игроков, практиковавших «аномальные отклонения в цене», которые невозможно было установить без нарушения законодательства или манипуляции с качеством топлива. Результаты расследований, заверил Терентьев, будут обнародованы во второй половине февраля.

Ранее глава правительства поручил провести проверку качества топлива в Киеве, а затем и по всей стране. Отбор топлива должен пройти в течение двух недель.

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Как сообщал УНИАН, 14 января министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин встретился с ключевыми нефтетрейдерами Украины. Стороны договорились, что цены на бензин и дизельное топливо должны отреагировать на падение стоимости нефти в течение двух недель. В то же время, как отметили в министерстве, представители компаний, поставляющих бензин и дизельное топливо, подчеркнули, что анализ цены можно будет провести только после завершения января, который всегда характеризуется спадом продаж, а также после новых поставок импортных нефтепродуктов.