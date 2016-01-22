"Газпром" "крайне удивлен" решением АМКУ о штрафе в 85 миллиардов гривень

Российский энергетический гигант, компания «Газпром» крайне удивлена решением Антимонопольного комитета Украины о штрафе в размере 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины, говорится в сообщении компании.

«Это (решение – УНИАН) вызывает крайнее удивление, поскольку «Газпром» не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая НАК «Нафтогаз Украины» природный газ на западной границе Российской Федерации», - говорится в сообщении «Газпрома».

«Такое решение АМКУ не может рассматриваться ни в каком ином качестве, кроме попытки оказать давление на «Газпром», - отметили в компании.

При этом «Газпром» сообщил, что намерен защищать «свои права и законные интересы всеми доступными ему с правовой точки зрения способами».

Кроме того, как отмечается в сообщении, 14 января 2016 года «Газпром» уведомил АМКУ, что не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины.

«Таким образом, любые обвинения в адрес «Газпрома» в якобы имевших место нарушениях законодательства Украины несостоятельны. В своем обращении «Газпром» указал, что основания для инициированного АМКУ расследования отсутствуют и оно должно быть прекращено», - подчеркивают в «Газпроме».

Также российская компания напомнила, что вопросы взаимоотношений «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактным обязательствам на транзит газа в ЕС являются предметом судебных разбирательств в Стокгольмском арбитражном суде.

«Вынесение окончательного решения по любым спорным вопросам контрактных взаимоотношений ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» является исключительной компетенцией Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма, который стороны транзитного контракта выбрали в качестве органа рассмотрения споров», - отметили в «Газпроме».

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в АМКУ с просьбой начать расследование в отношении «Газпрома», поскольку его действия на украинском рынке наносят ущерб украинской экономике, а сама компания «действует на дискриминационных, фактически неконкурентных условиях».

По данным, предоставленным Министерством юстиции, Министерством энергетики и угольной промышленности, Антимонопольным комитетом и НАК «Нафтогаз Украины», из-за действий «Газпрома» Украина фактически утратила возможность торговать газом на своей западной границе, а также лишилась возможности полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода. Также, блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка.

Со своей стороны, Европейская комиссия 22 апреля 2015 года выдвинула официальные обвинения «Газпрому» в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Одновременно Украина обратилась к партнерам из Евросоюза, чтобы совместно провести антимонопольное расследование и установить «факт монополизма российской компании «Газпром» не только в Европейском Союзе, но и в Украине».

В середине мая Антимонопольный комитет Украины по поручению премьер-министра начал антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями компании и представить им доказательства их злоупотреблений монопольным положением в Украине.

19 января 2016 года Украина в одностороннем порядке повысила для компании «Газпром» стоимость услуги по транзиту российского газа в страны ЕС на 50%. Тариф вырос до 4,5 долл. за каждые 100 км. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина с начала 2016 года полностью изменила подход к транзиту российского газа в ЕС, установив тарифы на вход и выход из газотранспортной системы. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по контракту 2009 года, в том числе в части транзита российского газа.