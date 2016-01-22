В Citigroup спрогнозировали, когда нефть достигнет дна

Нефть достигнет дна в течение одного или трех месяцев, заявил Bloomberg аналитик Citigroup в Гонконге Иван Шпаковский.

«Сначала будет волна поставок из Ирана, но как только она завершится, наступит плато и, я полагаю, именно тогда станут видны возможности для смены нефтяного тренда», — сказал он.

Шпаковский также считает нефть «сделкой года». По его мнению, она окажет очень большой эффект и потянет за собой вверх множество разновидностей активов.

Bloomberg напоминает, что Citigroup прогнозирует рост цен на нефть во второй половине года. По ее оценке, в третьем квартале средняя цена марки Brent составит $41/барр., а в последние три месяца вырастет до $52/барр.

Ранее эксперты Citigroup прогнозировали, что в ближайшее время цены на нефть опустятся до $20/барр., пишет РБК.

С экстремальным предсказанием выступили аналитики британского банка Standard Chartered, допустившие падение до $10.

Гендиректор BP Роберт Дадли также считает, что нефть в этом году может подешеветь до $10 за баррель, но рассчитывает, что ее стоимость к концу года превысит $50.

Вечером 20 января цены на Brent на лондонской бирже ICE достигли 12-летнего минимума в $27,17. 22 декабря мартовские фьючерсы продавались уже по $31,26/барр., что на 6,85% выше цены закрытия.