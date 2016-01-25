Цены на нефть продолжают двигаться вверх

Цены на нефть в понедельник продолжают демонстрировать положительную динамику, так как инвесторы надеются, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии примут дополнительные меры по стимулированию экономики, которые помогут увеличить спрос на фоне глобального переизбытка на нефтяном рыке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,08% — до 33,20 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71% — до 32,42 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе по итогам очередного заседания глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор, возможно, примет решение об изменении своей денежно-кредитной политики на следующем заседании в марте. Это связано со слабыми данными инфляции в еврозоне. По его словам, ЕЦБ имеет "власть, решимость и готовность" действовать. На фоне этого среди инвесторов усилились надежды на то, что и Банк Японии на заседании, которое состоится в четверг, 28 января, может принять дополнительные меры по поддержке экономики.

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"Проблема со спросом (на сырье — ред.) — то, что нас больше всего беспокоит", — цитирует агентство Франс Пресс слова главного рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Маккарти.

Однако некоторые аналитики по-прежнему опасаются, что цены на черное золото пойдут вниз, так как рынок ожидает прихода иранской нефти в ближайшие месяцы.