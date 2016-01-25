Власти России уверены, что цена нефти в этом году будет выше $30

Среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет выше 30 долларов за баррель, заявил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, передает ТАСС.

"Я думаю, что некоторая ребалансировка будет. Среднегодовая цена на нефть будет не такая, как сегодня - будет выше", - сказал он.

Глава Минэкономразвития также отметил, что видит потенциал восстановления нефтяных цен.

"Рост спроса - это факт, в 2015 году на 1,5 млн баррелей примерно спрос увеличился. Глобальная экономика на 3 процента выросла, значит, спрос точно вырастет", - полагает Улюкаев.

Также Улюкаев заявил, что тенденция к снижению ВВП России в декабре 2015 года, по предварительным данным, не сохранилась.

"Я думаю, что тенденция (к падению ВВП) не продолжится - у меня такое ожидание. Декабрь к ноябрю не ухудшился - это я так ожидаю", - сказал он.

Ранее Улюкаев сообщал, что, по предварительной оценке, спад ВВП РФ в 2015 году составил 3,9%. Последний прогноз Минэкономразвития предусматривал спад в целом по году на уровне 3,7-3,8%.

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Министр также заявил журналистам, что девальвация рубля не стала драйвером роста для российской экономики из-за недостатка инвестиций и производственных мощностей.

"Проблема в том, что снижение издержек приводит к росту тогда, когда у тебя есть либо много производственных мощностей, либо ты можешь быстро в них инвестировать. У нас сейчас нет большого количества производственных мощностей, в отличие от прошлых эпизодов. С другой стороны - мы, к сожалению, инвестируем недостаточно", - отметил Улюкаев.

В настоящее время российское министерство пересматривает оценки на 2016 год.