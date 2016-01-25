Цены на нефть снова падают
10:55, 25 января 2016Энергетика
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Нефть марки Brent упала ниже $32.
REUTERS
Цены на нефть не смогли удержаться выше психологического уровня в 32 доллара за баррель и к после нескольких часов роста перешли к снижению.
Стоимость бочки Brent на торгах в Лондоне снижалась на 1,03% до 31,83 доллара, пишет Прайм.
Эксперты связывают рост нефти в последние дни со спекулятивными факторами. Накануне Европейский Центральный банк заявил о намерении продолжить стимулирующую экономическую политику, что и стало катализатором роста цен на нефть сразу на 10%.
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Однако, как отмечают эксперты, объем предложения на нефтяном рынке по-прежнему превышает спрос и существует вероятность нового падения цен.
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