Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 11,7 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 16 по 23 января сократились на 5%, или на 639 млн кубометров, - до 11,683 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ увеличился до 88 млн куб. м с 73 млн куб. м.

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Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает закупать газ в 2016 году по цене менее 200 долл. за тысячу кубометров.

В то же время, в бюджете на 2016 год заложена средневзвешенная цена на газ для Украины на уровне 225 долл. за тысячу кубометров.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина обладает комфортным запасом газа и будет его закупать лишь по наиболее выгодной цене, а необходимости приобретать большие объемы на данный момент нет.