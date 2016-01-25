Украина за выходные увеличила импорт газа из Словакии

Украина за прошедшие выходные, 23 и 24 января, увеличила суточные объемы импорта природного газа с территории Словакии на 2,5% по сравнению с предыдущим днем - до 38,06 млн куб. м с 37,14 млн куб. м.

По данным оператора ГТС Словакии, компании Eustream, Украина на 25 и 26 января подала заявку на импорт газа в объеме 38,097 млн куб. м.

Кроме этого, по данным «Укртрансгаза», суточный объем импорта газа из Польши на сегодняшний день составляет 2,7 млн куб. м.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долл. за тыс. кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский «Газпром».

Украина 16-17 января увеличила суточные объемы импорта природного газа с территории Словакии, которая покрывает на сегодняшний день около 90% потребностей Украины в импортном топливе, на 23% по сравнению с предыдущим днем, - до 34 млн куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» в результате проведенных в декабре-январе тендеров законтрактовал 1,7 млрд куб. м природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний за счет 300 млн долл. кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

Как отметили в «Нафтогазе», стоимость природного газа варьируется от 188 до 211 долл. за тыс. куб. м.