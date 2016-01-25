В российском "Лукойле" считают невозможным существование мира при нефти по $30

Мир не может существовать при стоимости нефти в $30 за баррель, заявил в интервью ТАСС вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Конечно, дальше продавливать рынок вниз еще можно, но экономически это уже не имеет смысла. Это с точки зрения спекулянтов. С точки зрения технологии, мир при $30 за баррель существовать не может. Этой нефти будет недостаточно», – сказал топ-менеджер нефтяной компании.

По словам Федуна, себестоимость большей части нефти, добываемой в мире, превышает $30. Если такие цены сохранятся, то «нефти просто не будет». Как полагает вице-президент «Лукойла», в таком случае «возникнет дефицит и произойдет достаточно сильный отскок добычи».

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Говоря о прогнозах среднегодовой цены на нефть в 2016 году, Федун заметил, что «рынок нефти достаточно странный, и цена слабо связана с реальными событиями».

«Прогноз можно делать только исходя из сиюминутной ситуации. Вот сегодня “бах” – $30, вчера было $50. Очень большая неопределенность. Предсказать цену невозможно, когда стадо инвесторов с инстинктами животных носится то взад, то вперед», – заявил Федун.

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Вместе с тем, как добавил Федун, нефтяные цены восстановятся, если ОПЕК сократит квоты на добычу углеводородов. Такое решение картель, по мнению вице-президента «Лукойла», может принять «в мае или летом».