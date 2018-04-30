Труба раздора

Нарастает напряжение вокруг нового амбициозного проекта «Газпрома» - «Северного потока–2», предусматривающего строительство новых ниток газопровода по дну Балтийского моря. На прошедшей неделе этому вопросу было уделено отдельное внимание на экономическом форуме в Давосе.

Так, президент Украины Петр Порошенко после встречи с вице-президентом США Джо Байденом в Давосе заявил, что проект «Северный поток-2» направлен против Украины и многих стран Евросоюза.

«Было четко отмечено, что проект «Северный поток–2» является сугубо политическим, направленным как против Украины, так и против значительного количества государств Европейского Союза, и мы будем эффективно действовать, чтобы его остановить», - сказал Порошенко.

Глава крупнейшей в Украине государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев также заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2», который «Газпром» намерен реализовать с рядом европейских компаний, уничтожит украинский маршрут транспортировки природного газа в ЕС.

«Если «Северный поток-2» будет построен, то украинский маршрут прекратит существование. Европейский Союз принесет в жертву существующие транспортные мощности на 151 млрд куб. м в пользу новых на 55 млрд куб. м, «чтобы покрыть будущий рост спроса», - заявил Коболев.

Многие в Европе понимают геополитическую опасность строительства новых газопроводов в обход Украины. В частности, 21 января Европарламент принял резолюцию в защиту нашей страны. В ней депутаты призывают страны Европейского Союза не допустить строительство газопровода «Северный поток–2», а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, через территорию которой ежегодно в Европу поставляется около 40% общего объема российского газа.

Кто на потоке

Резолюция Европарламента в защиту украинского газового транспортного маршрута пока носит лишь политический характер. В реальности - ситуация обстоит следующим образом.

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В сентябре 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая и будет заниматься строительством газопровода. Но лишь одного соглашения мало. «Газпром» нуждается в утверждении этого проекта в России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, поскольку маршрут газопровода проходит через воды этих стран. Если в России и Германии «Газпром» не сталкивается с противодействием властей, то реальные угрозы «Северный поток-2» могут ждать в скандинавских странах. Кстати, уже сейчас полным ходом там идут пиар-кампании в поддержку строительства данного газопровода.

Что касается Еврокомиссии, то она не имеет механизма, позволяющего закрыть проект. Официальная позиция ЕК остается последовательной: пока «Северный поток-2» соответствует европейским нормам, комиссия не будет пытаться остановить его строительство.

Сопротивление «Северному потоку–2» также оказывают страны Балтии, Словакия и Польша.

«Северный поток-2» игнорирует интересы Польши и поэтому подрывает единство Европы», – такую оценку проекту еще осенью дал польский президент Анджей Дуда.

В ноябре 2015 года стало известно, что Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия направили письмо в Еврокомиссию с критикой «Северного потока-2», который, по их мнению, угрожает энергетической независимости ЕС.

Дальнейшие события, последовавшие за обнародованием письма, ставят под сомнение искренность и единство «мятежной десятки». Спустя некоторое время от своих претензий отказались Чехия, Болгария и Греция.

Инициатором коллективного протеста против строительства газопровода выступила Словакия – страна ЕС, которая больше всех теряет от запуска второй очереди «Северного потока». На сегодняшний день у Словакии с «Газпромом» заключен долгосрочный многомиллиардный контракт. Для такой небольшой страны доходы от транзита российского газа составляют значительную долю поступлений в бюджет.

Украина повышает ставки

В истории с «Северным потоком-2» Украина, как и Россия, - единственные страны, которые не являются членами Евросоюза. Но очень значимы для Европы. Ведь ежегодно около 40% всего российского газа в ЕС поставляется по территории Украины, еще около 40% российского газа идет через территорию Беларуси, остальные 20% - по первому «Северному потоку».

Украину не устраивает транзитный контракт с «Газпромом», который был заключен еще в 2009 году правительством Юлии Тимошенко. Российский газовый монополист не выполняет главное условие - обязательство ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров газа. Уже на протяжении пяти лет объемы падают, достигнув в 2015 году 65 млрд кубометров.

Именно поэтому в октябре 2014 года украинская государственная энергокомпания «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки.

Пока общие исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» составляют около 16 млрд долларов. Но, по словам одного из топ-менеджеров компании Юрия Витренко, «Нафтогаз» будет повышать исковые претензии, так как российский «Газпром» продолжил нарушать контракт и в 2015 году.

Кроме этого, «Нафтогаз» не устраивает закрепленная в контракте система тарифообразования, по которой «Газпром» платит за услуги транзита. Украинская компания хочет перейти к европейской практике в этом вопросе. Поэтому в конце декабря 2015 года государственный регулятор Украины установил новые тарифы на транспортировку магистральными газопроводами, что пока лишь теоретически повышает стоимость услуг по транзиту российского газа в ЕС на 50%. Но на практике «Газпром» игнорирует требование Украины, руководствуясь старой формулой в существующем контракте, из-за которого стороны судятся.

У «Нафтогаза» есть стратегия - если не получится добиться закрытия проекта «Северный поток-2», то заставить «Газпром» заплатить высокую цену за отказ от украинского маршрута поставки газа в ЕС.

Повышение государственным регулятором в одностороннем порядке стоимости транзита российского газа позволяет «Нафтогазу» увеличить исковые требования к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев надеется, что еще один газопровод в обход Украины построен не будет, но допускает, что ряду европейских стран все-таки удастся протолкнуть этот проект. Тогда, по его словам, газотранспортная система Украины подвергнется изменениям – от части мощностей придется избавиться.

«Мы надеемся, что с «Северным потоком» получится также, как с турецким и южным, строительство которых было остановлено. Хотя, думаю это будет очень сложно (остановить строительство «Северного потока-2» – УНИАН), там придется применять усилия другого рода. Там (в ЕС - УНИАН) гораздо большая поддержка, гораздо большая готовность. Мы над этим работаем. Если у нас это не получится, то действительно надо посмотреть правде в лицо - мы потеряем статус транзитной страны. «Газпром» сможет отказаться от нас процентов на 90 и остаться в минимальном объеме», - подчеркнул Коболев.

«Придется уменьшать масштабы системы. Если система начнет гораздо меньше транспортировать объем - это просто не целесообразно, это будет металлолом, который будет просто лежать и ждать своей смерти», - добавил он.

Пока о газопроводе «Северный поток-2» можно точно сказать лишь одно - этот проект «Газпрома» привлек внимание большого количества европейский стран, и каждая из них преследует свой интерес. Еврокомиссия лишь наблюдает за процессом со стороны, в то время как заинтересованные страны ЕС пытаются воплотить новый газотранспортный проект в жизнь. Возможно, именно такого отношения к «Северному потоку-2» и добивается Кремль - как можно дальше отодвинуть от влияния на проект недовольные страны ЕС, чтобы беспрепятственно, вместе с союзниками, реализовать его, что укрепит зависимость ЕС от российского газа.

Однако, если с экономической точки зрения запуск «Северного потока -2» грозит Украине значительными денежными потерями, то с политической – есть несомненный плюс. Дело в том, что с утратой статуса страны-транзитера российского газа Украина теряет и привлекательность для кремлевских правителей, мечтающих любой ценой захватить отечественную газотранспортную систему и вернуть Украину под свой контроль.

Артем Белоусов (УНИАН)