Цены на нефть продолжают падать

Мировые цены на нефть по-прежнему снижаются на фоне опасения увеличения глобального переизбытка на рынке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 18:43 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,93% - до 31,55 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 5%, до 30,58 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли в конце прошлой недели на ожиданиях новых мер стимулирования от центральных банков Европы и Японии и ожиданий, что метель в восточной части США будет стимулировать спрос на топливо. Тем не менее, многие аналитики предупреждали, что ралли вряд ли продлится долго, так как глобальное производство продолжает превышать спрос.

Китайские данные, опубликованные в понедельник, показали, что использование дизеля упало в 2015 году по сравнению с предыдущим годом. Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире, и замедление темпов экономического роста страны оказывает давление на цены на нефть и другие финансовые рынки в последние месяцы.

Помимо этого, негативное влияние на котировки оказало решение Саудовской Аравии сохранить инвестиции в энергетические проекты. По словам главы нефтяной саудовской госкомпании Saudi Aramco Халида аль-Фалиха (Khalid al-Falih), компания в настоящее время тратит столько же, сколько раньше, до падения цен на нефть, сигнализируя, что не будет сдаваться в своей борьбе с конкурентами; компания определила свою стратегию в ответ на дешевую нефть.

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Мировой спрос на нефть сильно вырос в 2015 году, поскольку потребители воспользовались более низкими ценами, но некоторые аналитики говорят, что тенденция вряд ли продолжится в этом году. "Мы сомневаемся в пользу падения цен с 40-50 долларов за баррель до 20-30 долларов за баррель", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков Morgan Stanley.