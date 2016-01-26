Цена на нефть Brent вновь упала ниже $30 за баррель

Цена на баррель Brent опускалась до $29,81, передает РБК.

По состоянию на 6:25 баррель североморской нефти стоит $29,97.

Ранее в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость американской нефти WTI опустилась ниже $30 за баррель. По состоянию на 6:30 по Киеву баррель WTI торговался на уровне $29,71.

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Нынешнее снижение цен на нефть, как пишет Bloomberg, связано с заявлением главы саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Халида аль-Фалиха о сохранении на прежнем уровне планов по инвестициям в энергетические проекты.

Кроме того, на цену повлияло продолжающееся падение спроса на дизельное топливо в Китае (в декабре 2015 года потребление дизельного топлива там сократилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году).

Напомним, вчера министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет выше 30 долларов за баррель.