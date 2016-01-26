Еврокомиссия сможет получать доступ к ценам "Газпрома" для стран ЕС - Ъ

По новым поправкам к законодательству, все межправительственные соглашения по энергетике должны согласовываться с Еврокомиссией до их подписания, а все неевропейские поставщики газа — сообщать регулятору о параметрах долгосрочных контрактов, передает "КоммерсантЪ".

Отмечается, что в распоряжении "Ъ" оказались два законопроекта Еврокомиссии (ЕК), которые должны стать базовыми документами для создающегося энергосоюза ЕС.

Так, первый посвящен созданию механизма обмена информацией о готовящихся и заключенных межправсоглашениях в сфере энергетики. Второй представляет собой существенные поправки к Директиве о безопасности газовых поставок от 2010 года, принятой в ответ на российско-украинский газовый кризис 2009 года.

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Согласно первому документу, ни одна страна ЕС больше не сможет заключить межправсоглашение в энергетической сфере без одобрения ЕК.

Теперь если страна ЕС захочет подписать с другим государством межправсоглашение в энергетике, она должна уведомить ЕК о начале переговоров и регулярно сообщать об их ходе. ЕК получает право прислать на переговоры своего наблюдателя. Тот, в свою очередь, может давать советы переговорщикам, как сделать так, чтобы документ не противоречил законодательству ЕС. Итоговое соглашение должно быть одобрено Брюсселем перед подписанием и перед ратификацией.

При этом нововведения не распространяются на коммерческие контракты, и, чтобы закрыть этот пробел, ЕК предлагает обязать партнеров всех поставщиков газа из-за пределов ЕС предоставлять данные о своих долгосрочных (более года) контрактах на покупку газа.

Сообщить нужно будет срок действия контракта, минимальные и максимальные суточные, месячные и годовые объемы, точки сдачи газа, а также контрактные условия прекращения поставок.

Но ключевое положение документа в том, что ЕК сможет получить доступ не только к неценовой информации, но и ко всему контракту целиком. Если он, по мнению местного регулятора или ЕК, "может повредить безопасности поставок", Брюссель имеет право запросить такой контракт (а также все приложения к нему) у покупателя газа для оценки "влияния на безопасность".

Таким образом, Брюссель может получить официальный постоянный доступ к ценам и индивидуальным для каждой страны формулам "Газпрома".