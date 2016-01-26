Exxon ухудшила прогноз по спросу Китая на энергоносители

​По прогнозу Exxon в период до 2025 года спрос на энергоносители в Китае будет ежегодно расти на 2,2%, что на 10% меньше, чем компания ожидала ранее, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

"В понедельник стало известно, что потребление дизельного топлива в Китае в 2015 году снизилось по сравнению с прошлым годом. После появления этих данных цены на нефть упали на 7,4% до 29,80 доллара/баррель", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, суммарно объем снижения эквивалентен годовому потреблению нефти в Бразилии.

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Издание напоминает, что на прошлой неделе консалтинговая компания ESAI Energy выпустила исследование, в котором утверждается, что темпы увеличения спроса на нефть в Китае на период до 2030 года будут более чем в два раза меньше по сравнению с периодом между 2000 годом и настоящим временем.

В 2015 году китайская экономика росла минимальными темпами за четверть века. ВВП страны увеличился на 6,9%, потребление энергоносителей выросло только на 0,9%.

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По мнению аналитиков, если такая ситуация с китайским спросом сохранится, то в сочетании с перенасыщенностью рынка это поставит под вопрос стабильность нефтегазовых компаний во всем мире, пишет WSJ.