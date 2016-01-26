Украина хочет возобновить экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову

Украина со второго квартала 2016 года планирует возобновить экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову, поставки которой были прекращены в 2014 году из-за острого дефицита энергетического угля для нужд тепловых электростанций.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик.

"Со второго квартала экспортные возможности будем выставлять на аукцион. Будем загружать Беларусь и Молдову", - сказал Светелик, добавив, что Минэнергоугля уже ведет переговоры о возобновлении поставок электроэнергии с участниками украинского рынка.

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Как сообщал УНИАН, Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с 2014 годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

Экспортом украинской электроэнергии занимаются компания ДТЭК Рината Ахметова, "Донбассэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "ЭРУ Трейдинг".

На сегодняшний день Украина экспортирует электроэнергию только в страны ЕС.