Южно-Украинская АЭС снизила на 40% мощность энергоблока №2 из-за отключения насоса в реакторной установке

Южно-Украинская АЭС 26 января снизила на 40% мощность энергоблока №2 из-за отключения одного из четырех главных циркуляционных насосов, осуществляющих подачу теплоносителя в активную зону ядерного реактора.

Как сообщили в пресс-службе "Энергоатома", 26 января в 13:15 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС разгружен с 1 030 МВт (номинальный уровень мощности) до 600 МВт.

"Причиной разгрузки стало отключение главного циркуляционного насоса №1", - говорится в сообщении.

"Радиационная обстановка на Южно-Украинской АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции и на 26 января 2016 составляет 10 мкР/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - добавили в "Энергоатоме".

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС - расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Оператором АЭС является госкомпания "Энергоатом".

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Южно-Украинская АЭС – это 3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт.