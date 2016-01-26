Кувейт прогнозирует дешевую нефть до конца года

Мировые цены на нефть в 2016 году останутся низкими, в первом полугодии средняя цена, скорее всего, окажется ниже 30 долларов, однако уже во второй половине года превысит эту отметку, заявила официальный представитель Кувейта в ОПЕК Наваль аль-Фузайа, сообщает РБК.

"Причиной сохранения низких цен она назвала перепроизводство и низкие темпы роста спроса, в результате чего предложение на мировом нефтяном рынке стабильно превышает спрос", - говорится в сообщении.

"Прирост мирового спроса на нефть составит, как ожидается, порядка 1,2 миллиона баррелей в сутки, что меньше, чем в прошлом году", - отметила аль-Фузайа, пояснив, что потери от падения цен на нефть вынудили многих произ​водителей ради сохранения доходов увеличить добычу.

Представитель Кувейта в ОПЕК особо подчеркнула, что в развитых странах накоплены бол​​ьшие запасы нефти, и это также окажет давление на уровень цен.

"Запасы выше, чем в среднем за пять лет, что осложняет ситуацию, особенно в преддверии приостановки НПЗ во втором квартале. Так что первая половина года, видимо, будет сложной", - отметила она.

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Говоря о возможности проведения экстренного заседания ОПЕК, на котором мог бы быть поднят вопрос об изменении политики нефтяного картеля в условиях сохранения низких цен, аль-Фузайа пояснила, что любая встреча без реальных результатов лишь ухудшит ситуацию на рынке. Принятие же действительно эффективных мер, по мнению аль-Фузайа, невозможно без совместных действий ОПЕК и не входящих в картель стран, последние же, по словам представителя Кувейта, готовы к сотрудничеству лишь на словах.

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Позицию аль-Фузайа поддержал и министр нефти и финансов Кувейта Анас аль-Салех. По его словам, политика картеля доказала свою эффективность и проведение чрезвычайного заседания было бы бессмысленно.