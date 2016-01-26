Всемирный банк ухудшил прогноз цен на нефть

По прогнозам экспертов банка, средняя стоимость барреля смеси Brent в этом году составит 37 долларов, а не 51 доллар, как предполагалось ранее, сообщает Прайм.

"В качестве причин пересмотра цен эксперты называют возвращение на нефтяной рынок Ирана, эффективную работу американских нефтедобытчиков по снижению издержек и теплую зиму в некоторых регионах, приведшую к снижению спроса на топливо", - говорится в сообщении.

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Тем не менее, в среднесрочной перспективе аналитики ожидают восстановления стоимости черного золота. По их мнению, нынешняя цена не отражает фундаментальные изменения, случившиеся в последнее время на рынке.

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Кроме того, некоторые производители нефти будут вынуждены снизить или вовсе прекратить добычу из-за высокой себестоимости.