Нефть марки Brent торгуется около $32 за баррель

После резкого роста во вторник вечером, мировые цены на нефть в среду торгуются разнонаправленно, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"Это вызвано публикацией данных Американского института нефти (API),а также ожиданием информации от Министерства энергетики Соединенных Штатов по недельным запасам нефти в стране", - говорится в сообщении.

На 07:12 цены апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent выросли на 1,43% - до 32,19 доллара за бочку.

Мартовские фьючерсы на WTI напротив, подешевели на 1,88% и опустились ниже 31 доллара - до 30,87 доллара за баррель.

Накануне днем нефтяные котировки перешли к резкому росту в 5-6%. Этому скачку способствовало заявление главы компании Saudi Aramco Амина Нассера (Amin Nasser), который заявил о росте стоимости "черного золота" к концу текущего, 2016, года. Он связывает это с тем, что высокозатратные компании-производители сырья покинут мировой рынок, а спрос на углеводороды будет расти более чем на 1,2 миллиона баррелей в день в 2016 году.

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Нефть сорта WTI снова развернулась в "красную" зону после публикации данных API: согласно докладу, запасы нефти в США на прошлой неделе значительно выросли - на 11,4 миллиона баррелей. Аналитики же ожидали показателя на уровне 3,5 миллиона баррелей.

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Игроки нефтяного рынка также ждут публикации данных о запасах нефти в США от министерства энергетики страны: они будут опубликованы сегодня. Аналитики считают, что коммерческие запасы в США за прошлую неделю, завершившуюся 22 января, увеличились на 3,452 миллиона баррелей - до 489,9 миллиона. Неделей раньше запасы нефти в стране также росли - на 4 миллиона баррелей, или на 0,8% - до 486,5 миллиона баррелей.