В России в этом году уволят до 10 тысяч шахтеров

В 2016 году в России будут уволены до 10 тысяч работников угольной отрасли, сообщает FlashSiberia со ссылкой на заявление председателя Росуглепрофа Ивана Мохначука.

"Сокращения могут составить до 10 тысяч человек", - сказал он.

Мохначук связывает предстоящие увольнения с кризисом в российской угольной отрасли.

Он добавил, что в этом году планируются к закрытию 5-6 шахт в Кузбассе, Хакасии, в Печорском и Ростовском угольных бассейнах.

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В настоящее время в угольной отрасли работают 144 тысяч человек, в том числе непосредственно задействованы на добыче угля около 87 тысяч, остальные - на обогатительных фабриках и вспомогательных производствах.