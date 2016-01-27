Немецко-украинский консорциум проведет переоснащение двух подстанций "Укрэнерго" на 18 миллионов евро

Государственная компания "Укрэнерго" и немецко-украинский консорциум "Alstom/ЧЕСМ" подписали контракт на техническое переоснащение подстанции "Кировская" (330 кВ) и подстанции "Днепр-Донбасс" (330 кВ). Как сообщили в пресс-службе "Укрэнерго" контракт подписан по итогам проведенных международных конкурсных торгов и является первым документом в рамках реализации совместной с правительством Германии и банком KfW программы сотрудничества в энергосекторе.

Как сообщается, стоимость контракта - 18,1 миллиона евро, срок выполнения - 3,5 года.

"Главной целью проекта является повышение уровня безопасности, надежности и эффективности поставок электроэнергии путем реконструкции подстанций, зачастую оборудованных приборами, давно отработавшими свой срок эксплуатации, гарантированный производителем", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Справка УНИАН. Компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. Компания является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.