Украина с начала отопительного сезона отобрала из хранилищ 5,5 миллиарда кубов газа

Украина с начала отопительного сезона отобрала из подземных хранилищ 5,5 миллиарда кубометров природного газа, сообщил на пресс-конференции в Киеве руководитель пресс-службы госкомпании "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"По состоянию на сегодняшнее утро в ПХГ находится 11,402 миллиарда кубометров газа. С начала отопительного сезона было отобрано 5,470 миллиарда кубометров", - сказал Белявский.

При этом он отметил, что объемы газа в хранилищах сейчас на 26% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

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Также Белявский рассказал, что на сегодня Украина импортирует почти 40 миллионов кубометров газа в сутки: 37 миллионов кубометров из Словакии, и 2,1 миллиона кубометров из Венгрии. Суточный отбор газа из хранилищ составляет 90 миллионов кубометров. Поставки от украинских газодобывающих компаний - 50 миллионов кубометров.