Демчишин: Украина сократит импорт газа на 20-30% - весь объем можно закупить в ЕС

Украина в 2016 году планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м с 16,4 млрд куб. м и осуществлять закупки преимущественно по реверсной схеме в странах Евросоюза.

Об этом сообщил по итогам заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Мы импортируем 11-13 млрд кубометров. Есть разные сценарии. И мощности по реверсу достаточные, чтобы закрыть этот объем», - сказал министр.

Напомним, Украина в 2015 году увеличила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом в два раза, - до 10,3 млрд куб. м. Также Украина сократила импорт газа с территории РФ по сравнению с 2014 годом до 6,1 млрд куб. м с 14,5 млрд куб. м, что является историческим минимумом.

Как известно, до 2014 года Украина почти полностью покрывала свои потребности в импортном газе за счет поставок из России по контракту с "Газпромом". Например, в 2013 году Украина закупила у "Газпрома" около 26 млрд куб. м газа, в 2012 году - 33 млрд кубометров.

Всего в 2015 году Украина импортировала из ЕС и РФ 16,4 млрд куб. м газа, что на 16% ниже показателя 2014 года, когда объемы закупленного «голубого топлива» составили 19,6 млрд куб. м.

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Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, причиной отказа от российского топлива является его более высокая цена по сравнению с европейской.

До конца 2015 года "Газпром" установил стоимость газа для "Нафтогаза Украины" в 227 долл. за тысячу кубометров.

В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долл. за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долл.