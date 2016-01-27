Южно-Украинская АЭС отключила на ремонт 2-й энергоблок

Южно-Украинская АЭС 27 января отключила от энергосети блок №2, на котором 26 января отключился один из четырех главных циркуляционных насосов, осуществляющих подачу теплоносителя в активную зону ядерного реактора, говорится в сообщении «Энергоатома».

"27 января в 12:12 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосистемы Украины для проведения текущего ремонта согласно разрешенной заявке», - говорится в сообщении госкомпании.

«Радиационная обстановка на Южно-Украинской АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 27 января 2016 года составляет 10 мкР/ч», - добавили в «Энергоатоме».

Как сообщал УНИАН, 26 января Южно-Украинская АЭС вынуждена была снизила на 40% мощность энергоблока №2 из-за отключения одного из четырех главных циркуляционных насосов.

Как сообщили в пресс-службе «Энергоатома», 26 января в 13:15 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС был разгружен с 1 030 МВт (номинальный уровень мощности) до 600 МВт.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области. Оператором АЭС является госкомпания «Энергоатом».

Южно-Украинская АЭС – это 3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт.