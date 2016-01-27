Демчишин анонсировал газовые переговоры с Россией при участии Евросоюза

Украина планирует до конца марта провести переговоры с Российской Федерацией по газовым вопросам, однако формат встречи будет предполагать участие Евросоюза, сообщил по окончании заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«До конца марта. То, что до конца марта все будет урегулировано, сомнений нет», – сказал министр, отвечая на вопрос о формате договоренностей о поставках газа на второй квартал 2016 года.

При этом Демчишин подчеркнул, что газ – не единственная тема переговоров. «Переговоры будут. Но у нас есть много вопросов – транзит, передача газа на западной и восточной границах, есть спрос на нашу трубу, по ядерному топливу, много вопросов, – сказал министр. – Но в трехстороннем формате (с участием ЕС – УНИАН)».

Он отметил, что в ходе газовых переговоров важно сформировать принцип поставок. «У нас в прошлом году существенно уменьшилось потребление, что дает нам право формировать новый баланс с пониманием того, что зависимость от внешних поставок уже будет меньше. И потому будет ли это Россия или ЕС, будет много факторов», – сказал Демчишин.

Ранее он сообщил, что Украина планирует импортировать в 2016 году порядка 11-13 млрд кубометров топлива, что на треть меньше объемов, закупленных в 2015 году.

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Как сообщал УНИАН, формат переговоров по вопросам поставки и цены российского газа для Украины при участии Европейского Союза впервые был использован осенью 2014 года для разрешения топливного кризиса, разыгравшегося в связи с боевыми действиями на востоке Украины, а также стремлением Киева снизить стоимость газа, составлявшую на тот момент порядка 500 долл. за тысячу кубометров без учета скидки. Стороны договорились о так называемом зимнем и летнем пакете условий поставок топлива. Договоренность о зимнем пакете на 2016 год была достигнута осенью 2015 года. Эта договоренность имеет временный характер и действует до 31 марта 2016 года. В дальнейшем стороны должны найти новый компромисс в вопросе поставок топлива, если они будут необходимы.

В то же время, весной 2016 года Украина ожидает рассмотрения исков против российского монополиста «Газпрома» в Арбитражном суде Стокгольма (Швеция). Исковые заявления содержат претензии к формированию цены газа, объемам транзита, стоимости транзита, а также содержат ряд других чувствительных для Украины вопросов.