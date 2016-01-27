Иран готовится стать конкурентом России на газовом рынке Европы

​Иран занялся разработкой проектов, которые позволят Тегерану начать поставки газа в Европу в течение двух лет. Об этом The Wall Street Journal рассказал Алиреза Камели, управляющий директор Иранской национальной газовой компании (National Iranian Gas Company, NIGC).

По словам Камели, в настоящий момент Иран рассматривает несколько вариантов, которые позволят стране «присоединиться к международному клубу СПГ». Одним из рассматриваемых проектов является возобновление строительства завода Iran LNG, которое было приостановлено после введения санкций против Тегерана. На тот момент он был готов на 40%. Камели уточнил, что для полной реализации проекта требуется еще три-четыре года.

Еще одним вариантом является постройка газопровода по дну Персидского залива в Оман. Эта страна располагает СПГ-инфраструктурой, которую потенциально мог бы использовать Иран. По словам Камели, власти Омана согласились реализовать этот проект в течение двух лет. Местные чиновники не ответили WSJ на запрос с просьбой о комментарии.

​Управляющий директор NIGC также сообщил, что компания ведет переговоры с европейскими корпорациями, в том числе с Golar LNG, о строительстве плавучих заводов по сжижению газа. Камели уточнил, что реализация проекта займет «меньше двух лет». В Golar отказались комментировать эти сведения.

Камели подчеркнул, что как только СПГ-инфрастуктура будет готова, начало экспорта в Европу, «разумеется, будет рассматриваться». Он также добавил, что кратчайшим путем считается отправка иранского газа по трубопроводу через Турцию, однако создание необходимых для увеличения экспорта условий «не представляется возможным» с экономической точки зрения, передает РБК.

В начале января управляющий по международным делам Иранской национальной газовой компании Азизола Рамезани допустил строительство трубопровода для поставки газа в Европу. Он пояснил, что Россия для поставок газа в Европу использует трубопровод протяженностью 3 тыс. км. Представитель NIGC заявил, что Иран также может выйти на этот рынок, проложив такую трубу.

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Представители Европейского союза отмечают, что Иран может стать ключевым поставщиком природного газа и помочь уменьшить блоку свою зависимость от России, пишет WSJ. При этом, по словам одного из чиновников ЕС, начало поставок в течение двух лет «звучит не очень реалистично». Собеседник газеты сослался на внутренние оценки Еврокомиссии.

17 января США и Евросоюз отменили санкции в связи с тем, что Иран выполнил договоренности по ядерной программе. Заявления по этому поводу сделали госсекретарь США Джон Керри и глава европейской дипломатии Фредерика Могерини. Отмена санкций​ спровоцировала падение цен на нефть.