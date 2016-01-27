Оптовые цены на бензин в США упали ниже $1 за галлон впервые с 2009 года

В США февральские фьючерсы на бензин упали на утренних торгах в среду на 5,2% до ¢99,24 за галлон, сообщает Financial Times. По данным издания, снижение цен до уровня января 2009 года последовало после отчета Минэнерго США, продемонстрировавшего рост запасов энергоносителей, передает РБК.

До недавнего времени цены на бензин падали медленнее, чем на нефть, что отражало усиление спроса на него и улучшение состояния американского рынка труда, отмечает FT. С начала года на Нью-йоркской товарной бирже бензин подешевел на 18,8%, а нефть марки Brent — на 13%.

Запасы бензина выросли в США до 248,5 барр., что стало максимумом с 1990 года. Запасы нефти в стране также обновили исторический рекорд, увеличиваясь третью неделю подряд.

За неделю до 22 января американские нефтяные резервы выросли на 8,4 млн барр. до 494,9 млн барр. Недельный прирост оказался максимальным с апреля 2015 года и в два раза больше прогноза аналитиков, которые ожидали его на уровне 4 млн барр.

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Увеличение запасов нефти усилило негативные настроения на рынке, пишет FT. По мнению аналитика Deutsche Bank Майкла Сюэ, в ближайшие пять месяцев нефтяные резервы будут оказывать дальнейшее давление на цены, так как избыток нефти очевидно будет отправляться в США на хранение.