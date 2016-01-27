Нефть перешла к росту - цена Brent поднялась выше $34

Стоимость апрельских контрактов на нефть Brent в среду превысила 34 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Так, на 19.14 по киевскому времени цена апрельских фьючерсов на Brent росла на 4,24% - до 33,93 доллара за баррель, ранее достигала уже 34,02 доллара.

По состоянию на 19:30 апрельские фьючерсы Brent торговались на уровне $34,1 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI прибавляла 3,45%, до 32,53 доллара за баррель.

Между тем, ранее стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 января, увеличились на 8,4 миллиона баррелей, или на 1,7% - до 494,9 миллиона баррелей, сообщило Минэнерго страны. При этом аналитики прогнозировали рост на 3,277 миллиона баррелей.