Цены на нефть выросли на фоне заявлений России о переговорах с ОПЕК
Цены на нефть выросли в ходе торгов на фоне заявлений России о планах по переговорам с ОПЕК о возможном снижении объемов добычи нефти.
Апрельские фьючерсы марки Brent 27 января завершила торги на лондонской бирже на уровне $33,86 за баррель, что выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии более чем на $2, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Максимум в среду был зафиксирован около 19:00 по Киеву, когда баррель нефти Brent торговался на уровне $34,32, свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов 28 января, по данным на 03:05 по киевскому времени, нефть марки Brent торгуется на уровне $33,60 за баррель.
Читайте такжеНефть перешла к росту - цена Brent поднялась выше $34 Напомним, вчера главы ряда нефтяных компаний России после совещания у министра энергетики Александра Новака сообщили, что Россия и страны ОПЕК планируют провести переговоры о возможном снижении добычи нефти.