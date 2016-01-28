Цены на нефть выросли на фоне заявлений России о переговорах с ОПЕК

07:15, 28 января 2016
Энергетика
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Цены на нефть выросли в ходе торгов на фоне заявлений России о планах по переговорам с ОПЕК о возможном снижении объемов добычи нефти.

REUTERS

Апрельские фьючерсы марки Brent 27 января завершила торги на лондонской бирже на уровне $33,86 за баррель, что выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии более чем на $2, передает РБК со ссылкой на Reuters. 

Максимум в среду был зафиксирован около 19:00 по Киеву, когда баррель нефти Brent торговался на уровне $34,32, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов 28 января, по данным на 03:05 по киевскому времени, нефть марки Brent торгуется на уровне $33,60 за баррель.

Читайте такжеНефть перешла к росту - цена Brent поднялась выше $34 Напомним, вчера главы ряда нефтяных компаний России после совещания у министра энергетики Александра Новака сообщили, что Россия и страны ОПЕК планируют провести переговоры о возможном снижении добычи нефти.

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