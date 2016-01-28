Цены на нефть выросли на фоне заявлений России о переговорах с ОПЕК

Апрельские фьючерсы марки Brent 27 января завершила торги на лондонской бирже на уровне $33,86 за баррель, что выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии более чем на $2, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Максимум в среду был зафиксирован около 19:00 по Киеву, когда баррель нефти Brent торговался на уровне $34,32, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов 28 января, по данным на 03:05 по киевскому времени, нефть марки Brent торгуется на уровне $33,60 за баррель.

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