Рада продлила мораторий на выплату долгов "Энергоатома"

Верховная Рада поддержала депутатский закон об обеспечении расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", предполагающий продление моратория на выплату долгов для госкомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе голосования данный законопроект поддержали 235 депутатов при 226 необходимых.

Глава комитета Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу Александр Домбровский, выступая перед голосованием, отметил, что общая задолженность перед компанией "НАЭК "Энергоатом" составляет 15 миллиардов гривень, а задолженность самой компании превысила 10 миллиардов гривень.

"За 2014-2015 годы задолженность государственной компании "Энергорынок" перед "Энергоатомом" выросла почти на 5 миллиардов гривень", - добавил он.

По словам Домбровского, данный законопроект обеспечит энергетическую безопасность страны, так как не позволит кредиторам компании начать процедуру ее банкротства.

"Сегодня есть желание некоторых компаний забрать штучные долги в сотни миллионов гривень. У нас 1 января закончился термин действия процедуры банкротства, а 5 января уже государственные исполнители Министерства юстиции начали требовать расчета по псевдодолгам, которые возникли в далеких 90-х годах. Могу привести пример, когда общий долг составляет 2,5 миллиона гривень, а к оплате хотят забрать 120 штучно накрученных долгов с "Энергоатома", - сказал депутат.

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Как сообщал УНИАН, Домбровский отмечал, что принятие указанного закона обеспечит стабильную работу НАЭК "Энергоатом", что, в свою очередь, даст время и возможность для строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, решения вопросов диверсификации источников поставок ядерного топлива в Украину, продления срока безопасной эксплуатации действующих энергоблоков АЭС Украины, а также обеспечит объединение с европейской энергосистемой ENTSO и экспортом электроэнергии в ЕС.

Домбровский также отмечал, что возможное возбуждение в судах дел о банкротстве "Энергоатома" приведет к требованиям коммерческих банков досрочно погасить текущие кредиты предприятия, и пересмотру процентных ставок по кредитам в сторону увеличения.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства почти 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.