До заключения нового договора цена за транзит российского газа не изменится - Демчишин

Украина до заключения нового договора будет осуществлять транзит российского газа по старым тарифам без учета повышения его стоимости на 50%, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на инвестиционном форуме в Киеве.

"У нас сейчас нет базы для того, чтобы (выставить счета России - УНИАН) по новым тарифам, потому что не подписан договор. Мы работаем по тем договорам, которые существуют", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, ставка транзита в первом квартале 2015 года составляла 2,88 доллара за тысячу кубометров на каждые 100 километров.

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Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров. При этом за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 7,9%, до 67,1 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.