До заключения нового договора цена за транзит российского газа не изменится - Демчишин

12:09, 28 января 2016
Энергетика
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Глава Минэнергоугля отметил, что в данный момент ведомство работает по тем договорам, которые существуют.

Фото УНИАН

Украина до заключения нового договора будет осуществлять транзит российского газа по старым тарифам без учета повышения его стоимости на 50%, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на инвестиционном форуме в Киеве.

"У нас сейчас нет базы для того, чтобы (выставить счета России - УНИАН) по новым тарифам, потому что не подписан договор. Мы работаем по тем договорам, которые существуют", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, ставка транзита в первом квартале 2015 года составляла 2,88 доллара за тысячу кубометров на каждые 100 километров.

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Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров. При этом за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 7,9%, до 67,1 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

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