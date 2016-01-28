BlackRock прогнозирует банкротство 400 энергокомпаний из-за низких цен на нефть

Около 400 энергетических компаний не смогут пережить падение мировых цен на нефть, поскольку из-за низкой стоимости сырья будут не в состоянии выполнить обязательства по облигациям.

Такое мнение высказал председатель совета директоров крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Лоренс Финк, передает Bloomberg.

По мнению Финка, нефтяные цены еще долго будут снижаться. Он не дал прогноза по стоимости углеводородов, и не назвал компании, которые могут пострадать от падения котировок. В то же время, по его словам, низкие цены на нефть благоприятны для потребителей.

С начала года нефтяные цены сократились примерно на 15%. Так, 21 января котировки Brent и WTI на некоторое время опустились ниже $28 за баррель. 28 января к середине биржевых торгов стоимость барреля Brent приблизилась к $34, а WTI – к $33, пишет Slon.ru.

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Низкие цены на нефть также негативно сказались на ситуации с кадрами в нефтяной отрасли. Как говорится в исследовании Oil&Gas Global Salary Guide международной рекрутинговой компании Hays, за последние 12 месяцев 93% работодателей проводили сокращения персонала.

Треть участников опроса Hays сообщили, что сами потеряли работу. Всего в исследовании приняли участие 32 тысячи человек (28 тысяч – занятых в нефтегазовой отрасли и 4 тысячи представителей работодателей) из 178 стран.