Польша хочет снизить зависимость от российского газа - построит газопровод в Норвегию

Польская газовая компания PGNiG намерена к 2022 году построить газопровод в Норвегию, что позволит Польше значительно снизить зависимость от российского газа, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление компании.

Годовое потребление газа Польши оценивается в 16 миллиардов кубометров, при этом на российский газ приходится 10,2 миллиарда кубометров.

"К 2022 году мы хотим иметь техническую возможность получать несколько миллиардов кубометров газа с севера", - говорится в сообщении компании.

Подробности проекта компания пока не раскрывает, обещая сделать это позднее в течение этого года.

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Отмечается, что Евросоюз планирует значительно снизить зависимость от российского газа.