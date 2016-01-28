Польша хочет снизить зависимость от российского газа - построит газопровод в Норвегию
Подробности проекта польская газовая компания PGNiG пока не раскрывает.
Польская газовая компания PGNiG намерена к 2022 году построить газопровод в Норвегию, что позволит Польше значительно снизить зависимость от российского газа, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление компании.
Годовое потребление газа Польши оценивается в 16 миллиардов кубометров, при этом на российский газ приходится 10,2 миллиарда кубометров.
"К 2022 году мы хотим иметь техническую возможность получать несколько миллиардов кубометров газа с севера", - говорится в сообщении компании.
Подробности проекта компания пока не раскрывает, обещая сделать это позднее в течение этого года.
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Отмечается, что Евросоюз планирует значительно снизить зависимость от российского газа.