Цена нефти Brent поднялась выше $35

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE резко выросла. В ходе послеобеденных торгов стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в марте 2016 года, торги котор​ыми закрываются завтра, поднялась до отметки $35,18 за баррель, что примерно на 6,28% выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Одновременно с этим стоимость апрельских фьючерсов подскочила до $36,72 за баррель, что 8,22% выше уровня закрытия вчерашних торгов, пишет РБК.

Скачок нефтяных котировок произошел после того, как глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия может принять участие во встрече ОПЕК, на которой обсудят возможное снижение добычи нефти.

Совещание сейчас пытаются созвать страны ОПЕК, оно должно пройти в феврале, пояснил Новак. В нем, как ожидается, будут участвовать как члены организации, так и страны, не входящие в ОПЕК.

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Рост цен на нефть привел к новому укреплению курса российского рубля. Стоимость доллара на Московской бирже упала до 75,473 руб., что почти на 3% ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Курс евро опустился примерно на 2,7% — до 82,342 руб.