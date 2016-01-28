Саудовская Аравия обогнала Россию по добыче нефти

Саудовская Аравия в ноябре опередила Россию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,13 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Росстата, сообщает Прайм.

Россия в ноябре добывала 10,01 миллиона баррелей в сутки. При этом в октябре РФ занимала первое место, обогнав Саудовскую Аравию и добывая 10,359 миллиона баррелей в сутки.

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В целом страны ОПЕК в ноябре добывали 31,695 миллиона баррелей в сутки, из них Ирак - 4,307 миллиона баррелей в сутки.

По данным Росстата, экспорт нефти из России в январе-ноябре 2015 года увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года — до 222,3 миллиона тонн.

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Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-ноябре составил 26,5%, в экспорте топливно-энергетических товаров – 41,6% (в январе-ноябре 2014 года - соответственно 31,4% и 44,8%).

В ноябре средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 312,5 доллара за тонну (93% к октябрю 2015 года). При этом цена на нефть Urals на мировом рынке составляла 307,4 доллара за тонну (90% к октябрю 2015 года).