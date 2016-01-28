"Укрнафта" опровергает информацию СМИ о вмешательстве представителей компании в работу исполнительной службы

«Укрнафта» опровергает информацию СМИ о неправомерном вмешательстве в декабре 2015 года представителя компании в работу органов Государственной исполнительной службы, а также невыполнение судебного решения из-за согласованных действий с обслуживающим банком.

«Указанная информация, распространенная СМИ, не соответствует действительности. Изложенная в письме так называемого «Международного комитета защиты прав человека» информация является недостоверной, что подтверждает письмо отдела принудительного исполнения решений Управления государственной исполнительной службы», - говорится в сообщении «Укрнафты».

При этом в компании сообщили, что хозяйственный суд города Киева в августе 2015 действительно принял решение о взыскании средств с «Укрнафты» в пользу компании «Интербизнесконсалт», которая обратилась с иском на основании соглашения с российской компанией-кредитором.

«По мнению ПАО «Укрнафта», судебное решение принято с нарушением законодательства, поскольку спор должен рассматриваться в международном коммерческом арбитраже, а исковые требования были необоснованными», - подчеркнули в компании.

По состоянию на декабрь 2015, как отметили в компании, решение было выполнено, несмотря на то, что «Укрнафта» продолжает его обжалование в Высшем хозяйственном суде Украины.

«Мы просим средства массовой информации в дальнейшем воздерживаться от распространения недостоверных данных и проверять факты перед тем, как их публиковать», - добавили в компании.

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Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.