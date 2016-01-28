Депутаты отклонили законопроект, упрощающий заключение договоров о добыче нефти и газа

Верховная Рада отклонила законопроект, упрощающий условия заключения договоров о добыче нефти и газа, согласно которым государственные и частные компании разделяют добытую продукцию.

За принятие законопроекта №3042 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования нефтегазоносными недрами» за основу проголосовали 182 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутат Игорь Насалик, докладывая по законопроекту, сообщил, что в Украине сохраняется тенденция падения объемов газодобычи. «Только по госпредприятиям, если сравнить количество добытого газа в 2014 и 2015 годах, добыча газа уменьшилась на 1 млрд кубометров», - сказал он, добавив, что также остановлены проекты по добыче газа в Украине крупными международными компаниями.

По словам Насалика, для улучшения ситуации необходимо обеспечить привлечение инвестиций в добычу госпредприятий, поскольку у этих предприятий недостаточно собственных средств. Поэтому необходимо принять данный законопроект, направленный на дерегуляцию и улучшение в сфере соглашений о разделе продукции.

В частности, законопроектом предусмотрена возможность заключения соглашений о разделе продукции в отношении как всего участка, так и его части. Это целесообразно, когда на одной части лицензионного участка государственная компания продолжает добычу нефти и газа и не нуждается в сотрудничестве с частным инвестором, а на другой части этого же участка есть уже выведенные из эксплуатации скважины, где частный инвестор за свой счет и с помощью современных технологий сможет возобновить добычу нефти и газа. При этом в рамках соглашения о разделе продукции государственная компания будет оставаться владельцем специального разрешения в отношении и той части участка недр, которая передается для разработки на условиях соглашения о разделе продукции. Это, по словам Насалика, позволит задействовать многочисленные простаивающие скважины.

В то же время депутат Виктория Войцицкая заявила, что автоматическая конвертация договоров на добычу для госкомпаний в договоры о разделе продукции не позволит привлечь инвестиции, поскольку не предполагает прозрачных конкурсов по отбору инвесторов. «Зачем нам придумывать коррупционный, абсолютно субъективный механизм конвертации, когда мы можем выделить соответствующие спецразрешения, признать, что государство неэффективно в их использовании, и продать их инвесторам», - сказала Войцицкая.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предполагает, что в рамках проектов поиска и добычи нефти и газа на основе заключения соглашений о разделе продукции не недропользователь, а именно государство является собственником добытых полезных ископаемых до момента их распределения между сторонами соответствующего соглашения.

Полезные ископаемые предлагается делить на основные и сопутствующие, к которым относится сера, вода, песок и прочие. Также, в случае принятия закона, право собственности на геологическую информацию будет принадлежать недропользователю только в том случае, если такая информация была получена и обработана за его счет. Это положение особенно актуально для нефтегазовой сферы, потому что большая часть бюджетных средств направляется на геологическое изучение именно нефтегазоносных участков недр.

Также законопроект предусматривает обязательность проведения экологической экспертизы проектов соглашений о разделе продукции. Проводить такую экспертизу должно профильное министерство.

Кроме того, изменяется процедура конверсии уже выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами в соглашения о разделе продукции. Сейчас при конверсии уже выданных разрешений на добычу в соглашения о разделе продукции заявители сначала должны получить предварительное согласие на такую конверсию межведомственной комиссии и Кабинета министров. Затем инвесторы разрабатывают проект соглашения о разделе продукции, согласовывают его с межведомственной комиссией, а правительство одобряет согласованный проект соглашения. Законопроектом же предлагается, чтобы предварительное согласие на возможность конверсии спецразрешений в соглашения о разделе продукции предоставляла межведомственная комиссия, а Кабинет министров одобрял уже согласованный сторонами проект соглашения. Это позволит сократить сроки подготовки и заключения соглашений о разделе продукции.

Также предлагается включать представителей местных органов власти в межведомственную комиссию, которая одобряет соглашения о разделе продукции при добыче. Органам местного самоуправления предлагается также передавать часть добытой продукции для развития регионов, где проводится добыча. В том числе это касается уже заключенных договоров.

Законопроект предусматривает отмену повторного согласования разрешений на пользование недрами по соглашениям о разделе продукции органами местного самоуправления, если на том же участке недр разработка уже была ранее согласована с этими органами в пользу государственных нефтегазовых компаний.

Также проект закона предполагает возможность возмещения государственным компаниям расходов, понесенных при освоении участка недр до даты заключения соглашения о разделе продукции, за счет продукции, которая будет добыта в рамках выполнения соглашения.

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Как сообщал УНИАН, большинство договоров о совместной деятельности частные компании заключали с крупнейшей украинской газодобывающей компанией «Укргазвыдобування». Этот вид деятельности не раз подвергался критике со стороны властей и экспертов, поскольку частные компании занижали налоговые отчисления и не инвестировали средства в наращивание добычи, которая в большей степени финансировалась за счет госкомпаний.

Одним из вариантов решения этой проблемы эксперты называют перезаключение договоров о совместной деятельности на соглашения о разделе продукции, при котором госкомпании и частники будут распределять между собой объемы добытых полезных ископаемых.