В ОПЕК не подтверждают заявление России о встрече для обсуждения низких цен на нефть

Представители ОПЕК не подтверждают готовящиеся в феврале переговоры с участием РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника в ОПЕК.

Ранее в четверг цена Brent превысила отметку $35/барр, подскочив почти на 8% до $35,7/барр, после заявлений главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что Россия подтвердила участие во встрече ОПЕК и других производителей нефти в феврале для обсуждения низких цен на нефть и координации по возможному снижению добычи, пишет ТАСС.

Предметом предстоящих в феврале консультаций представителей стран ОПЕК и не входящих в это объединение производителей нефти может быть сокращение добычи до 5% каждой из стран, отметил Новак.

Он добавил, что дата пока еще не определена, идет проработка этого вопроса с другими странами.

По его словам, такого рода встречи проходили и раньше, однако сейчас ситуация изменилась в связи с продолжением снижения цен. Новак пояснил, что консультации, которые сейчас могут проходить, касаются вопросов оценки ситуации на рынке, низких цен и возможных вариантов координации по добыче.