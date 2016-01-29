Французская компания Total договорилась с Ираном о закупках нефти

Меморандум был подписан Национальной иранской нефтяной компанией и Total в кулуарах встречи между президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Франции Франсуа Олландом в Елисейском дворце в Париже, сообщает trend.az со ссылкой на телеканал IRINN.

Ранее министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявлял, что Total намерена покупать у Ирана сырую нефть.

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"Контракт позволит корпорации закупать у Ирана 150-200 тысяч баррелей нефти в день", - заявлял ранее глава Total Патрик Пуянне.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Ирана распорядились увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. "Иран готов увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки после снятия санкций" - заявил заместитель министра нефти и управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рокнеддин Джавади.