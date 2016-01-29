Назарбаев: надо научиться жить в новой реальности - при низких ценах на нефть

Падение цен на нефть возможно достигло дна, но Казахстану надо привыкать жить при низкой стоимости "черного золота".

Об этом заявил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, выступая на внеочередном XVII съезде партии "Нур Отан", сообщает ТАСС.

"Идет к завершению геоэкономический суперцикл, ничего необычного не происходит, - отметил глава государства. - Юго-восточный кризис начался в 1997 году, а в 1998 году мир переживал последствия азиатского кризиса, если мы вспомним, баррель нефти в 1998 году стоил 8,5 доллара, потом целые десятилетия цена на нефть поднималась и достигла 120 долларов за баррель".

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Назарбаев считает, что началось "десятилетие падения, которое, возможно, сейчас приближается ко дну".

"Мы уже полгода живем в условиях $30 за баррель, ничего не случилось же, - констатировал президент. - Надо к этому привыкать, и, думаю, что это надолго".

"Нам следует научиться жить в новой реальности, находить возможности для развития, умело преодолевать риски и некоторые думают, что вот скоро цены на нефть поднимутся, - резюмировал Назарбаев. - Нам надо научиться жить в этих реалиях и у нас есть возможности и ресурсы для преодоления кризиса".