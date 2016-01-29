Рынок нефти готовится завершить в плюсе вторую неделю подряд

Цены на нефть растут и завершат в плюсе вторую неделю подряд за счет надежды инвесторов на соглашение между производителями нефти о сокращении добычи.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,59 до $34,48 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,49 до $33,71. С начала недели Brent подорожала на 6,5 процента, а WTI - на 4,6 процента, пишет Рейтер.

"Несмотря на то, что сокращение предложения на рынке нефти маловероятно, цены нашли поддержку выше $30 за баррель. Мы считаем эту базу неустойчивой, так как рыночные показатели предположительно ухудшатся в ближайшие недели", - говорится в отчете банка ANZ.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал в четверг, что Россия может принять участие во встрече стран Организации нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящих в картель, запланированной на февраль.

Он сообщил также, что Саудовская Аравия предлагает России и другим странам сократить добычу на 5 процентов, и Москва готова к встрече с ОПЕК в министерском формате.

В ОПЕК пока не подтвердили информацию о подготовке переговоров на февраль.

"Вероятность соглашения между производителями чрезвычайно мала. Если добычу не снизить, цены могут возобновить снижение в ближайшее время", - пишут аналитики банка ANZ.

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Иран планирует увеличить экспорт нефти в январе и феврале более чем на 20 процентов по сравнению со среднесуточным показателем прошлого года, сообщил источник, знакомый с графиком отгрузок.

Аналитическая фирма Edison Investment Research снизила прогноз среднегодовой цены нефти в 2016 году до $40 за баррель с $60.

"Рынок нефти лихорадит уже 16 месяцев, а торги в январе 2016 года были самыми нестабильными за несколько лет", - сказал аналитик фирмы Иэн Маклелланд.