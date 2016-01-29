Суд удовлетворил жалобу "Энергоатома" о признании незаконным постановления КМУ о порядке уплаты прибыли

Киевский апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» о признании незаконным и недействительным постановления Кабинета министров Украины от 24 декабря 2014 года № 710 «О внесении изменений в Порядок отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями», действие которого давало основания для незаконного взыскания с компании 4,2 млрд грн.

Соответствующее решение приняла коллегия судей на заседании 28 января.

«Признать незаконным и недействительным с момента принятия постановление Кабинета министров Украины от 24.12.2014 года №710», - говорится в решении коллегии.

Также суд отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым данное постановление признавалось законным.

Как напомнили в госкомпании, после вступления в силу постановления № 710 «Энергоатом» обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его незаконным и не действующим.

«Именно из-за вынужденного выполнения требований оспариваемого постановления, «Энергоатомом» было вычислено часть чистой прибыли (4,7 млрд грн) за 2014 год, в котором компания получила убыток - 6,5 млрд грн», - отметили в компании.

Согласно сообщению, эта сумма была начислена вопреки требованиям действующей редакции Бюджетного кодекса Украины и Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности». Кроме того, сообщается, что постановление № 710 также не соответствует Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» в части введения нового порядка исчисления чистой прибыли только для отдельной группы хозяйствующих субъектов.

«Более того, указанное постановление противоречит гарантийным соглашениям правительства Украины по кредитным соглашениям «Энергоатома» с ЕБРР и Евратомом на общую сумму 600 млн евро и 58 статье Конституции Украины, и принималось со значительными нарушениями регламента Кабинета министров Украины», - подчеркнули в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2015 года «Энергоатом» выиграл суд по делу о взыскании с компании 4,2 млрд грн. Так, коллегия судей Киевского апелляционного административного суда постановила удовлетворить апелляционную жалобу НАЭК «Энергоатом» на постановление Окружного административного суда Киева от 16 сентября о взыскании с компании 4,2 млрд грн части искусственно начисленного дохода за 2014 год.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех действующих АЭС страны.