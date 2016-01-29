Украина располагает финансами для закупок газа на следующий отопительный сезон - Яресько

Украина, благодаря принятию Верховной Радой необходимого пакета законов, располагает финансовым ресурсом для осуществления закупок газа для следующего отопительного сезона по самой низкой цене в период межсезонья, сказал в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Я приветствую принятие Верховной Радой законопроекта №3388, благодаря чему мы сможем подписать соглашения по 5-летнему возобновляемому кредиту от Всемирного банка на 500 млн долл., - сказала Яресько. - Вместе с ранее подписанным соглашением на 300 млн долл. от ЕБРР и соглашением с МВК на 200 млн долл., мы получили возможность за счет международных финансовых организаций привлечь финансовые ресурсы в объеме до 1 млрд долл. для закупки природного газа от европейских поставщиков. Таким образом, впервые в истории государства мы имеем ресурс купить газ по самым низким ценам не в сезон и закачать газ в полном объеме».

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 млрд кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики топлива.

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В январе текущего года Демчишин сообщил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долл. за тыс. кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский «Газпром» за свое топливо.