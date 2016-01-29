Традиционно для Кремля: Россия отменила скидку на газ для Турции

"Газпром" отменил скидку в размере 10,25% для турецких потребителей газа, передает Reuters со ссылкой на турецких чиновников.

Турция - второй по величине потребитель российского газа после Германии - в течение 2015 года добивалась от Москвы предоставления скидки для компании Botas.

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В октябре п.г. турецкий газопроводный оператор и импортер газа Botas подал иск в арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC), добиваясь скидки на российский газ.

"Газпром" не был доступен для немедленных комментариев, пишет Reuters.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2015 года Путин ввел санкции против Турции «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ».

В частности, введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов товаров из Турции. Кроме того, введен запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ. Также приостановлен безвизовый режим РФ с Турецкой Республикой.

Между тем, после введения санкций России из месяца в месяц их смягчала, так несла огромные убытки.

Турция ответные санкции не ввела, но заявила о готовности это сделать.