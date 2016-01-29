Ривненская АЭС после ремонта подключила к сети блок №1

Ривненская атомная электростанция 28 января подключила к энергосети страны энергоблок №1, который был отключен 27 декабря 2015 года для проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«28 января в 17:12 энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) после проведения среднего планового ремонта подключен к энергосети», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, во время ремонта были выполнены следующие работы: средний ремонт реактора; капитальный и текущие ремонты парогенераторов; текущий и средний ремонты турбоагрегатов; капитальный и средний ремонты турбогенераторов; текущий ремонт компенсатора давления. Кроме того, выполнен ряд сверхрегламентных работ по модернизации и реконструкции.

Также сообщается, что по состоянию на 29 января в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 42-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 2-е сутки текущего ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 5 050 МВт, для Ривненской АЭС – 2 240 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 950 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 900 МВт.

Балансовые ограничения для АЭС по состоянию на 6:00 29 января 2016 года составляют 510 МВт. С балансовыми ограничениями работают: Ривненская АЭС – блок 3 (68%), Хмельницкая – блок 2 (90%).

В компании отмечают, что из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 11,96 кВт-ч электроэнергии.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы», - говорится в сообщении «Энергоатома».

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех действующих АЭС страны.