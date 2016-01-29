Кабмин одобрил соглашение с Австралией о сотрудничестве в ядерной энергетике

Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной и Австралией о сотрудничестве в области использования ядерной энергетики в мирных целях, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Согласно проекту документа, Украина и Австралия подтверждают свое обязательство обеспечить содействие достижению цели нераспространения ядерного оружия путем международного развития и использования ядерной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.

Подписать указанное соглашение уполномочен министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

В правительстве отметили, что Австралия является одним из крупнейших в мире добытчиком урана.

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Как сообщал УНИАН, Украина, где более 50% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях, хочет импортировать урановый концентрат из Казахстана и Австралии.

На сегодняшний день более 95% ядерного топлива для украинских АЭС импортируется из России. Также Россия занимает монопольное положение по обогащению урана для нужд Украины.

Украина, стремясь диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, реализует программу по внедрению ядерного топлива американской компании Westinghouse на ядерные энергоблоки с реакторами ВВЭР.

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Кроме этого, госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС в Украине, весной 2015 года подписала с французской энергетической компанией AREVA контракт на поставки обогащенного урана, что также позволит диверсифицировать поставки ядерных материалов для украинских АЭС.