В ОАЭ бензин уже дешевле воды

В Объединенных Арабских Эмиратах падение цен на нефть привело к значительному снижению стоимости бензина, сообщают Ведомости.

"Очередное изменение цен в конце января привело к тому, что на заправках ОАЭ бензин стал стоить дешевле питьевой воды", - говорится в сообщении.

Как пояснили в минэнерго страны, литр топлива категории Special (аналог 95-го бензина в Украине) стоит теперь 40 центов, полгода назад стоимость данного вида топлива составляла 50 центов.

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При этом цены на продукты в ОАЭ растут. Например, 1 литр газированной воды стоит вдвое дороже бензина, 1 литр минеральной питьевой воды - в 5-8 раз больше.

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Снижение цен на бензин не одобряют эмиратские защитники окружающей среды. По их мнению, дешевый бензин делает бессмысленным переход на использование более экологичного автотранспорта.