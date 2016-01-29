Украина и Франция намерены расширять сотрудничество в ядерной энергетике – "Энергоатом"

Украина и Франция, являющиеся европейскими лидерами по доле атомной энергетики в производстве электроэнергии, намерены расширять сотрудничество в этой отрасли, сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Согласно сообщению, по инициативе посольства Франции 28 января в Комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности под председательством первого заместителя председателя комитета Александра Домбровского состоялось совещание при участии представителей "Энергоатома", Госатомрегулирования Украины, полномочных лиц посольства Франции и работников секретариата комитета.

"На совещании были обсуждены актуальные вопросы развития атомной энергетики Украины, а также направления расширения сотрудничества Украины и Франции в этой области, в частности, с учетом необходимости развития атомной энергетики как низкоуглеродистого источника во исполнение требований нового глобального климатического соглашения", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, во время встречи было отмечено, что усиление взаимодействия между Украиной и Францией в атомной отрасли будет способствовать сокращению присутствия Российской Федерации в Украине.

В сообщении уточняется, что в совещании приняли участие первый советник посла Франции в Украине Фредерик де Туше, экономический советник посольства Винсент Фалькоз, а также советник по вопросам атомной энергетики стран СНГ Александр Горбачев. Украинскую сторону представляли председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко, вице-президент НАЭК "Энергоатом" Владимир Пышный и советник президента компании Константин Запайщиков.

По информации "Энергоатома", посольство Франции предложило профильному комитету Верховной Рады парламентское партнерство в сфере атомной энергетики с целью изучения опыта Франции по имплементации директив ЕС и французского законодательства в сфере атомной энергетики.

Также были обсуждены возможности совместного участия в решении вопросов глобальной ядерной безопасности, что важно в контексте проведения "постфукусимских" мероприятий на украинских и мировых АЭС.

При этом сообщается, что Домбровский пригласил представителей французской стороны на комитетские слушания, которые состоятся в феврале, для более детального изучения актуальных проблем атомной энергетики и ядерной безопасности Украины.

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября 2015 года французская компания AREVA и НАЭК "Энергоатом" подписали Меморандум о партнерстве, направленный на укрепление сотрудничества между компаниями с целью повышения безопасности существующих атомных станций, продления срока их эксплуатации, а также оптимизации производительности.

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Справка УНИАН. Украина и Франция являются европейскими лидерами по доле атомной энергетики в производстве электроэнергии. В 2015 году доля АЭС в отечественном производстве электроэнергии составляла более 55%. Это второй показатель после Франции, где атомная генерация составляет 75%.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех действующих АЭС страны.